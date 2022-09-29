Алыпов: если норвежские лыжники не хотят бегать с русскими, то пусть не бегают

Бронзовый призёр Олимпиады-2006 в командном спринте Иван Алыпов считает, что норвежским лыжникам необходимо соревноваться в своей стране из-за возможного отказа бегать с российскими спортсменами.

«Если норвежские лыжники не хотят бегать с русскими, то пусть не бегают, а соревнуются у себя в стране. Вообще, их спортсменам и болельщикам всё равно с кем состязаться, им самое главное побеждать. Поэтому их устроят только соревнования внутри чемпионата Норвегии», — цитирует Алыпова Metaratings.ru.

По его словам, нужно спрашивать у норвежцев, почему они испытывают неприязнь к российским спортсменам.

Глава Федерации лыжных видов спорта Норвегии Турбьорн Скугстад сообщил, что норвежские спортсмены могут бойкотировать этапы Кубка мира в случае допуска россиян.

Ранее сообщалось, что Финская лыжная ассоциация заявила о намерении исключить российских представителей из совета Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).