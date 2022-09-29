Алыпов: если норвежские лыжники не хотят бегать с русскими, то пусть не бегают
- РИА Новости
«Если норвежские лыжники не хотят бегать с русскими, то пусть не бегают, а соревнуются у себя в стране. Вообще, их спортсменам и болельщикам всё равно с кем состязаться, им самое главное побеждать. Поэтому их устроят только соревнования внутри чемпионата Норвегии», — цитирует Алыпова Metaratings.ru.
По его словам, нужно спрашивать у норвежцев, почему они испытывают неприязнь к российским спортсменам.
Глава Федерации лыжных видов спорта Норвегии Турбьорн Скугстад сообщил, что норвежские спортсмены могут бойкотировать этапы Кубка мира в случае допуска россиян.
Ранее сообщалось, что Финская лыжная ассоциация заявила о намерении исключить российских представителей из совета Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).