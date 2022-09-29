Немов — о мобилизации: определённая бронь должна быть для нынешних и бывших членов сборной

Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов высказался по ситуации с частичной мобилизацией.

«Много разных мнений, но я считаю, раз страна сказала, надо исполнять. Но при этом нужно избежать перегибов. Считаю, что определённая бронь должна быть и для нынешних членов сборной, и для бывших. Всё-таки люди, завершив спортивную карьеру, часто остаются в этой системе, тренируют детей, передают свой опыт. Эта связь поколений не должна прерываться. Лучшие спортсмены — это некий наш генофонд, и его нужно сохранить», — сказал Немов в интервью RT.

Ранее Немов высказался о выступлениях гимнастов Никиты Нагорного, Артура Далалояна и Давида Белявского на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов в Казани.