военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Немов — о мобилизации: определённая бронь должна быть для нынешних и бывших членов сборной

Короткая ссылка
Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов высказался по ситуации с частичной мобилизацией.
Немов — о мобилизации: определённая бронь должна быть для нынешних и бывших членов сборной
  • РИА Новости

«Много разных мнений, но я считаю, раз страна сказала, надо исполнять. Но при этом нужно избежать перегибов. Считаю, что определённая бронь должна быть и для нынешних членов сборной, и для бывших. Всё-таки люди, завершив спортивную карьеру, часто остаются в этой системе, тренируют детей, передают свой опыт. Эта связь поколений не должна прерываться. Лучшие спортсмены — это некий наш генофонд, и его нужно сохранить», — сказал Немов в интервью RT.

Ранее Немов высказался о выступлениях гимнастов Никиты Нагорного, Артура Далалояна и Давида Белявского на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов в Казани.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить