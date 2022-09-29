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Елистратов — о допинг-скандале с Валиевой: по-мужски даже всплакнул, было её искренне жаль

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Олимпийский чемпион по шорт-треку Семён Елистратов поделился мнением о допинговом скандале с российской фигуристкой Камилой Валиевой на Олимпийских играх в Пекине.
Елистратов — о допинг-скандале с Валиевой: по-мужски даже всплакнул, было её искренне жаль
  • Gettyimages.ru

«Я по-мужски даже всплакнул, было её искренне жаль. Ей ведь на тот момент было 15 лет, в таком возрасте столкнуться со всем этим давлением — так себе удовольствие. Мне было по-человечески жаль её в тот момент. Хотя жалеть профессионального спортсмена не надо. Хоть наши ребята не получили золотые медали, государство их наградило абсолютно заслуженно», — приводит слова Елистратова ТАСС.

Во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил 16-летнюю спортсменку к участию в личном турнире на Играх.

Ранее бронзовая призёрка чемпионата России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева поделилась впечатлениями от выступлений Валиевой на контрольных прокатах национальной сборной.

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