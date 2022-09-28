Цорн: «Локомотив» не думает о продаже Педриньо

Спортивный директор столичного «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал результат матча Кубка России по футболу с «Химками».

«Хорошо, что победили. Но это одна победа, надо дальше двигаться. Мы рады, что Педриньо забил, что смог реализовать четыре момента. Мы не думаем о его продаже, думаем о результате сейчас», — цитирует Цорна «Матч ТВ».

Игра на «Арене Химки» завершилась со счётом 5:0 в пользу железнодорожников.

Бразильский нападающий «Локомотива» Педриньо стал автором первого покера в истории московского футбольного клуба. Бразилец отличился на 20-й, 36-й, 50-й, 59-й минутах. Также мяч забил Вильсон Изидор (57-я).

22-летний Педриньо перешёл в «Локомотив» в сентябре 2022 года. Футболист подписал контракт на четыре года.

Ранее сообщалось, что гол Алексея Каштанова принёс «Уралу» победу над «Торпедо» в матче Кубка России по футболу.











