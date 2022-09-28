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Циннбауэр — о разгроме «Химок»: у нас было очень много голевых моментов

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Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал результат матча группового этапа Кубка России по футболу с «Химками».
Циннбауэр — о разгроме «Химок»: у нас было очень много голевых моментов
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Команда хорошо вошла в игру, у нас было очень много голевых моментов. К сожалению, в обороне позволили создавать шансы сопернику. Во втором тайме наше доминирование увеличилось», — цитирует Циннбауэра «Матч ТВ».

Немецкий специалист также высказался об информации, что в его штаб войдёт российский тренер.

«Я не хотел бы комментировать назначение в тренерский штаб. Это внутренние дела команды», — пояснил Циннбауэр.

«Локомотив» нанёс разгромное поражение «Химкам» в матче группового этапа Кубка России по футболу (5:0). Педриньо оформил покер (20-я, 36-я, 50-я, 59-я минуты). Также отличился Вильсон Изидор (57-я).

Ранее сообщалось, что гол Алексея Каштанова принёс «Уралу» победу над «Торпедо» в матче Кубка России по футболу.

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