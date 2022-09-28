Педриньо стал автором первого покера в истории «Локомотива»

Столичный «Локомотив» переиграл с крупным счётом подмосковные «Химки» в матче группового этапа Кубка России по футболу.

Игра на «Арене Химки» завершилась со счётом 5:0 в пользу железнодорожников.

Бразильский нападающий «Локомотива» Педриньо стал автором первого покера в истории московского футбольного клуба. Бразилец отличился на 20-й, 36-й, 50-й, 59-й минутах. Также мяч забил Вильсон Изидор (57-я).

22-летний Педриньо перешёл в «Локомотив» в сентябре 2022 года. Футболист подписал контракт на четыре года.

Ранее сообщалось, что гол Алексея Каштанова принёс «Уралу» победу над «Торпедо» в матче Кубка России по футболу.