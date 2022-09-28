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Костомаров — о повестках Алиеву и Игнатову: в военкоматах происходит небольшой бардак

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Олимпийский чемпион в танцах на льду 2006 года Роман Костомаров высказался о повестках фигуристам Дмитрию Алиеву и Макару Игнатову.
Костомаров — о повестках Алиеву и Игнатову: в военкоматах происходит небольшой бардак
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Очень сложно как-то прокомментировать всё происходящее. На мой взгляд, проблема заключается в том, что в военкоматах сейчас происходит небольшой бардак. Только поэтому такие случаи и происходят. Хотя, конечно, трудно давать прогнозы, не зная всех подробностей. Но я не помню таких случаев, чтобы действующим фигуристам приходили повестки. Раньше спортсмены просто служили в спортротах: ЦСКА или СКА. Я прошёл службу точно так же», — заявил Костомаров RT.

Ранее российский тренер по фигурному катанию Нина Мозер пообещала, что спортсменов сборной России не будут призывать в армию.

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