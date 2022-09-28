Свищёв считает, что организаторы «Дакара» понесут убытки из-за отсутствия «КАМАЗ-мастер»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказал мнение, что организаторы гонки «Дакар» понесут финансовые и репутационные потери из-за неучастия в соревнованиях российской команды «КАМАЗ-мастер».

«Странно. Организаторы, являясь прежде всего бизнесменами, должны быть прагматичными. Они поддались на провокацию, либо не выдержали давления. Команда «КАМАЗ-мастер» была украшением гонки, организаторы зарабатывали за счёт их участия большие деньги», — цитирует Свищёва ТАСС.

В команде «КАМАЗ-мастер» отказались подписать специальную анкету Международной автомобильной федерации (FIA).

FIA разрешила пилотам из России и Белоруссии выступать только под нейтральным флагом и при условии подписания особого документа, где прописан ряд ограничений.

Ранее руководитель «КАМАЗ-мастер» заявил, что некоторые спортсмены получили повестки.