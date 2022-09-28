Свищёв считает, что организаторы «Дакара» понесут убытки из-за отсутствия «КАМАЗ-мастер»
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- © Flavien Duhamel/Keystone Press Agency
«Странно. Организаторы, являясь прежде всего бизнесменами, должны быть прагматичными. Они поддались на провокацию, либо не выдержали давления. Команда «КАМАЗ-мастер» была украшением гонки, организаторы зарабатывали за счёт их участия большие деньги», — цитирует Свищёва ТАСС.
В команде «КАМАЗ-мастер» отказались подписать специальную анкету Международной автомобильной федерации (FIA).
FIA разрешила пилотам из России и Белоруссии выступать только под нейтральным флагом и при условии подписания особого документа, где прописан ряд ограничений.
Ранее руководитель «КАМАЗ-мастер» заявил, что некоторые спортсмены получили повестки.