военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Свищёв считает, что организаторы «Дакара» понесут убытки из-за отсутствия «КАМАЗ-мастер»

Короткая ссылка
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказал мнение, что организаторы гонки «Дакар» понесут финансовые и репутационные потери из-за неучастия в соревнованиях российской команды «КАМАЗ-мастер».
Свищёв считает, что организаторы «Дакара» понесут убытки из-за отсутствия «КАМАЗ-мастер»
  • globallookpress.com
  • © Flavien Duhamel/Keystone Press Agency

«Странно. Организаторы, являясь прежде всего бизнесменами, должны быть прагматичными. Они поддались на провокацию, либо не выдержали давления. Команда «КАМАЗ-мастер» была украшением гонки, организаторы зарабатывали за счёт их участия большие деньги», — цитирует Свищёва ТАСС.

В команде «КАМАЗ-мастер» отказались подписать специальную анкету Международной автомобильной федерации (FIA).

FIA разрешила пилотам из России и Белоруссии выступать только под нейтральным флагом и при условии подписания особого документа, где прописан ряд ограничений.

Ранее руководитель «КАМАЗ-мастер» заявил, что некоторые спортсмены получили повестки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить