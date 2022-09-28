Sport.es: защитник «Барселоны» Бельерин выбыл на три недели из-за травмы

Защитник «Барселоны» Эктор Бельерин получил травму камбаловидной мышцы левой ноги.

Футболист почувствовал дискомфорт на одной из тренировок и прошёл медобследование. 27‑летний испанец пропустит три недели, об этом сообщает Sport.es.

27-летний защитник является воспитанником лондонского «Арсенала». Также футболист выступал за «Бетис». В 2022 году Бельерин присоединился к «Барселоне», за которую провёл два матча и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Реала» Марко Асенсио может продолжить карьеру в «Барселоне».