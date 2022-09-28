Тите: игроки сборной Туниса словно хотели, чтобы Неймар не смог сыграть на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Бразилии Тите поделился впечатлениями от матча национальной команды с Тунисом в рамках товарищеской встречи.

«Мы ожидали, что матч будет упорным, но я не представлял, что они будут так играть против Неймара. Они будто хотели, чтобы он не поехал на чемпионат мира», — сказал Тите на пресс-конференции.

Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу бразильской команды.

Напомним, что чемпионат мира 2022 года в Катаре стартует 18 ноября.

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