Усик объяснил, почему отказался от боя против Фьюри в 2022 году

Чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO, IBF украинский боксёр Александр Усик рассказал, почему отказался от поединка с чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе британцем Тайсоном Фьюри.

«Во-первых, у меня есть некоторые старые травмы, от которых нужно избавиться. Так что мне для этого необходимо несколько месяцев. Вторая причина — я не хочу драться в декабре», — цитирует Усика Fight News.

Он добавил, что полгода провёл в лагере, поэтому ему сейчас хочется провести время со своей семьёй.

Напомним, что Усик 21 августа в Джидде (Саудовская Аравия) отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа. Украинец не знает поражений на профессиональном ринге — 20 побед (13 — нокаутом).

34-летний Фьюри — чемпион мира по версии WBC. На счету британца 32 победы (23 — нокаутом) и одна ничья.

Ранее сообщалось, что Усик может завершить карьеру после трёх поединков.