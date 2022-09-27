Клишина рассказала, что ей сложно найти стимул для возвращения на тренировки

Серебряная медалистка чемпионата мира 2017 года, российская прыгунья в длину Дарья Клишина высказалась о сложностях с мотивацией на тренировках.

«К физическим нагрузкам я вернусь, когда буду весить столько же, сколько и до родов. Потом получу разрешение своего врача на такую активность и отправлюсь в реабилитационный центр во Флориде. А для тренировок нужна серьёзная мотивация, понимание, ради чего ты отдаёшь все свои силы. Сейчас мне сложно найти такой стимул», — сказала Клишина в интервью журналу «Лёгкая атлетика».

По её словам, она продолжает заниматься развитием разных спортивных брендов, и у неё есть несколько своих проектов.

Клишина также является бронзовой медалисткой чемпионата Европы в Цюрихе в 2014 году и двукратной победительницей чемпионата Европы в помещении: Париж-2011 и Гётеборг-2013.

Ранее Клишина рассказала, что сын, появившийся на свет в июне этого года, на самом деле уже второй её ребёнок.