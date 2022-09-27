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Клишина призналась, что её новорождённый сын — уже второй ребёнок

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Серебряная медалистка чемпионата мира — 2017 российская прыгунья в длину Дарья Клишина рассказала, что сын, появившийся на свет в июне этого года, на самом деле уже второй её ребёнок.
Клишина призналась, что её новорождённый сын — уже второй ребёнок
  • РИА Новости
  • © Антон Денисов

«Я достаточно закрытый человек и никогда не афиширую свою личную жизнь. В 2017 году, после чемпионата мира в Лондоне, где я выиграла серебро, я запланировала родить ребёнка. Всё сложилось удачно — и в 2018 году появился на свет мой первенец», — сказала Клишина в интервью журналу «Лёгкая атлетика».

Клишина также является бронзовой медалисткой чемпионата Европы в Цюрихе в 2014 году и двукратной победительницей чемпионата Европы в помещении: Париж-2011 и Гётеборг-2013.

Ранее Клишина рассказала, что завершит карьеру в случае длительной дисквалификации российских спортсменов.

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