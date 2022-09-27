Клишина призналась, что её новорождённый сын — уже второй ребёнок
- РИА Новости
- © Антон Денисов
«Я достаточно закрытый человек и никогда не афиширую свою личную жизнь. В 2017 году, после чемпионата мира в Лондоне, где я выиграла серебро, я запланировала родить ребёнка. Всё сложилось удачно — и в 2018 году появился на свет мой первенец», — сказала Клишина в интервью журналу «Лёгкая атлетика».
Клишина также является бронзовой медалисткой чемпионата Европы в Цюрихе в 2014 году и двукратной победительницей чемпионата Европы в помещении: Париж-2011 и Гётеборг-2013.
Ранее Клишина рассказала, что завершит карьеру в случае длительной дисквалификации российских спортсменов.