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Клишина заявила, что закончит карьеру в случае длительного отстранения россиян

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Серебряный призёр чемпионата мира по прыжкам в длину Дарья Клишина рассказала, что завершит карьеру в случае длительной дисквалификации российских спортсменов.
Клишина заявила, что закончит карьеру в случае длительного отстранения россиян
  • РИА Новости
  • © Антон Денисов

«В такой ситуации — да. Спорт не конец жизни. Это часть, прекрасный отрезок, но не вся жизнь. Просто пытаться пролонгировать карьеру ради возможного возвращения на международную арену я не хочу. Мне хочется знать на сто процентов, а не быть в режиме ожидания», — приводит слова Клишиной РИА Новости.

МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Таким образом, спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпиаду в Париже. При этом теннисисты не были отстранены от международных соревнований.

Ранее итальянский легкоатлет Федерико Барукко поддержал российских спортсменов после отстранения от международных турниров.

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