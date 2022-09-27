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Исмаилов — о драке с Перри: я неправильно перевёл

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Российский боец Магомед Исмаилов объяснил, почему подрался с бывшим бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майком Перри на пресс-конференции «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
Исмаилов — о драке с Перри: я неправильно перевёл
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Наш конфликт недоразумение. Я не понял его. Он сказал motherfucker. Для меня это оскорбление матери, а для американцев это сленг. Я неправильно перевёл. Все претензии к моему учителю английского языка, который ничего мне не объяснил. Я услышал mother и fucker», — приводит слова Исмаилова MMA.Metaratings.

Он также заявил, что мама — святое, а то, что он назвал Перри ублюдком и толкнул, ничего не значит. По его словам, он будет веселиться.

Бой между спортсменами состоится 30 сентября в Москве.

Ранее сообщалось, что Исмаилов подрался с Перри на пресс-конференции «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

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