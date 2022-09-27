Карацев потерпел поражение в первом круге турнира в Тель-Авиве
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Россиянин проиграл со счётом 2:6, 7:6 (7:0), 4:6.
Карацев сделал десять эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из девяти. Этчеверри реализовал пять брейк-пойнтов из 13, сделал семь эйсов и допустил одну двойную ошибку.
Во втором круге турнира Этчеверри встретится с россиянином Романом Сафиуллиным.
Призовой фонд турнира составляет $949 тыс.
Ранее сообщалось, что Сафиуллин одержал волевую победу в первом круге турнира ATP-250 в Тель-Авиве.