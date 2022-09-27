Российский конькобежец Арефьев рассказал о произошедшем с ним несчастном случае
- РИА Новости
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«Сижу в «травме». Я отрезал себе два кончика пальца левой руки топором, указательный и большой. А я всего лишь хотел затопить баню на дровах, ведь мне так не хватает тепла», — написал Арефьев в своём Telegram-канале.
Арефьев одержал победу на дистанции в 500 метров на одном из этапов Кубка мира в 2021 году.
Ранее двукратная чемпионка мира по альпинизму француженка Адель Миллоз погибла на склоне массива Монблан.