Шишкина: надо ждать, когда Давыдова сама объявит о причинах своего отъезда

Трёхкратная олимпийская чемпионка в группах по синхронному плаванию Алла Шишкина отреагировала на информацию об отъезде пятикратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Анастасии Давыдовой из России.

«Я в шоке на самом деле. Для всех нас это полная неожиданность. Сомневаюсь, что кто-то из девочек был в курсе. И мне кажется, что в этой ситуации они ничего не скажут, даже если и располагают какой-то информацией. Так что теперь, видимо, надо ждать, когда Давыдова сама объявит о причинах своего решения», — сказала Шишкина в интервью RT.

Ранее тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко прокомментировала отъезд Давыдовой из России.