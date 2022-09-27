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Шишкина: надо ждать, когда Давыдова сама объявит о причинах своего отъезда

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Трёхкратная олимпийская чемпионка в группах по синхронному плаванию Алла Шишкина отреагировала на информацию об отъезде пятикратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Анастасии Давыдовой из России.
Шишкина: надо ждать, когда Давыдова сама объявит о причинах своего отъезда
  • globallookpress.com
  • © Anatoly Lomokhov

«Я в шоке на самом деле. Для всех нас это полная неожиданность. Сомневаюсь, что кто-то из девочек был в курсе. И мне кажется, что в этой ситуации они ничего не скажут, даже если и располагают какой-то информацией. Так что теперь, видимо, надо ждать, когда Давыдова сама объявит о причинах своего решения», — сказала Шишкина в интервью RT.

Ранее тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко прокомментировала отъезд Давыдовой из России.

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