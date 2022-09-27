Спортдиректор «Крыльев Советов» заявил, что за Пиняевым следят европейские клубы

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал, что на игрока команды Сергея Пиняева есть спрос со стороны европейских клубов.

«Есть ли к Пиняеву предметный интерес в Европе? К Пиняеву всегда есть интерес, потому что он уже несколько лет входит в число самых перспективных футболистов страны. За ним следят — это 100%, и в Европе тоже», — приводит слова Корниленко «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Пиняев провёл за самарский клуб пять матчей, в которых забил один мяч. Напомним, что хавбек пропустил ряд матчей команды из-за диагностированного в июле пневмоторакса.

Ранее сообщалось, что Пиняев забил первый гол в сезоне в матче десятого тура РПЛ с «Ростовом».