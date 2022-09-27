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Спортдиректор «Крыльев Советов» заявил, что за Пиняевым следят европейские клубы

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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал, что на игрока команды Сергея Пиняева есть спрос со стороны европейских клубов.
Спортдиректор «Крыльев Советов» заявил, что за Пиняевым следят европейские клубы
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Есть ли к Пиняеву предметный интерес в Европе? К Пиняеву всегда есть интерес, потому что он уже несколько лет входит в число самых перспективных футболистов страны. За ним следят — это 100%, и в Европе тоже», — приводит слова Корниленко «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Пиняев провёл за самарский клуб пять матчей, в которых забил один мяч. Напомним, что хавбек пропустил ряд матчей команды из-за диагностированного в июле пневмоторакса.

Ранее сообщалось, что Пиняев забил первый гол в сезоне в матче десятого тура РПЛ с «Ростовом».

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