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Агент Бальде заявил, что ещё не получил документы с объяснением решения об отстранении игрока

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Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, рассказал, что ещё не получил документы, в которых объяснялось бы решение по отстранению его клиента.
Агент Бальде заявил, что ещё не получил документы с объяснением решения об отстранении игрока
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Мы до сих пор не получили документы с объяснением решения по отстранению Бальде. Никаких подвижек в этом вопросе нет. Сейчас мы каждый день ждём ответа на наш запрос», — приводит слова Пасторелло Sport24.

В связи с нарушением процедуры допинг-контроля во время выступлений за «Кальяри» Бальде был дисквалифицирован Национальным антидопинговым судом Италии до 5 декабря.

Ранее Пасторелло рассказал, что Бальде не покинет Россию.

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