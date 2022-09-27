Агент Бальде заявил, что ещё не получил документы с объяснением решения об отстранении игрока
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«Мы до сих пор не получили документы с объяснением решения по отстранению Бальде. Никаких подвижек в этом вопросе нет. Сейчас мы каждый день ждём ответа на наш запрос», — приводит слова Пасторелло Sport24.
В связи с нарушением процедуры допинг-контроля во время выступлений за «Кальяри» Бальде был дисквалифицирован Национальным антидопинговым судом Италии до 5 декабря.
Ранее Пасторелло рассказал, что Бальде не покинет Россию.