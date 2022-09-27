Энрике: у сборной Португалии игроки лучше, чем у Испании

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился ожиданиями от матча Лиги наций УЕФА с командой Португалии.

«У Португалии игроки лучше, чем у Испании. Их футболисты выходят в стартовых составах клубов АПЛ, Ла Лиги и других чемпионатов. С ними будет очень интересно. Надеюсь, обе команды успешно выступят на ЧМ-2022», — цитирует Энрике Goal.

Встреча между командами пройдёт в Браге на стадионе «Брага Мунисипал». Начало — в 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что в Португалии призвали посадить Криштиану Роналду на скамейку запасных в матче с Испанией.