Фигуристка Косторная выпустит авторскую колонку
- РИА Новости
«Мне всегда было интересно взглянуть на фигурное катание с другой стороны, поэтому я решила на время стать журналистом и влиться в команду ведущего информационного агентства России — ТАСС», — заявила Алёна.
Напомним, что фигуристка перенесла операцию и пропустила контрольные прокаты сборной России. В настоящий момент Косторная тренируется под руководством Елены Буяновой.
В сезоне-2019/20 спортсменка выиграла финал Гран-при и чемпионат Европы.
Ранее сообщалось, что Косторная начнёт проходить реабилитацию в клинике с 27 сентября.