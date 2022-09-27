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Фигуристка Косторная выпустит авторскую колонку

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Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная опубликует авторскую колонку на сайте ТАСС.
Фигуристка Косторная выпустит авторскую колонку
  • РИА Новости

«Мне всегда было интересно взглянуть на фигурное катание с другой стороны, поэтому я решила на время стать журналистом и влиться в команду ведущего информационного агентства России — ТАСС», — заявила Алёна.

Напомним, что фигуристка перенесла операцию и пропустила контрольные прокаты сборной России. В настоящий момент Косторная тренируется под руководством Елены Буяновой.

В сезоне-2019/20 спортсменка выиграла финал Гран-при и чемпионат Европы.

Ранее сообщалось, что Косторная начнёт проходить реабилитацию в клинике с 27 сентября.

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