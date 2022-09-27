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Manchester Evening News: Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед» этой зимой

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Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может покинуть английский клуб этой зимой.

Форвард рассматривает уход из МЮ и не отозвал заявку на трансфер, которую он подал летом, поэтому может снова настаивать на уходе в январе, сообщает Manchester Evening News.

Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. Клуб занял шестое место в АПЛ в прошлом сезоне и принимает участие в Лиге Европы. В межсезонье футболист хотел покинуть клуб, чтобы играть в Лиге чемпионов. 

Ранее в МЮ отреагировали на обвинения в адрес Роналду от Футбольной ассоциации Англии (FA).

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