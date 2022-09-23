В МЮ отреагировали на решение FA относительно Роналду

В «Манчестер Юнайтед» отреагировали на обвинения в адрес форварда клуба Криштиану Роналду от Футбольной ассоциации Англии (FA).

«Утверждается, что поведение форварда после финального свистка было ненадлежащим и/или насильственным. Мы отметили заявление FA в отношении Криштиану Роналду и будем поддерживать игрока в ответ на обвинение», — говорится на официальном сайте команды.

9 апреля после завершения матча между МЮ и «Эвертоном» Роналду по пути в подтрибунное помещение выбил телефон из рук снимавшего его фаната. Пострадавшим оказался 14-летний подросток с расстройством аутистического спектра, у которого на руке остался внушительный синяк. Полиция начала расследование.

Ранее сообщалось, что Роналду предъявили обвинение из-за инцидента, который произошёл после матча с «Эвертоном».