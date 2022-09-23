Роналду предъявили обвинения за разбитый телефон болельщика «Эвертона»

Нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду предъявили обвинение из-за инцидента, который произошёл после матча с «Эвертоном».

Португалец обвиняется в неподобающем поведении по статье E3, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на футбольную ассоциацию Англии.

9 апреля после завершения матча между МЮ и «Эвертоном» Роналду по пути в подтрибунное помещение выбил телефон из рук снимавшего его фаната. Пострадавшим оказался 14-летний подросток с расстройством аутистического спектра, у которого на руке остался внушительный синяк. Полиция начала расследование.

Ранее сообщалось, что мать страдающего аутизмом болельщика Сара Келли заявила о намерении подать в суд на Роналду.