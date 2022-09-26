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Нигматуллин высказался о деле Ларина

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Бывший российский вратарь Руслан Нигматуллин высказался о судебном деле бывшего директора футбольной академии «Чертаново» Николая Ларина.
Нигматуллин высказался о деле Ларина
  • РИА Новости

«С большим сожалением и сопереживанием слежу за всем происходящим. Если говорить о профессиональной деятельности (академии. — RT) «Чертаново», то она была в тройке лучших в стране, если не лучшая. Академия реально давала российскому футбола высококлассных игроков: целые «Крылья Советов» сейчас состоят из воспитанников», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что благодаря Ларину воспитанники сейчас находятся в самарском клубе. По словам бывшего вратаря, нужно учитывать пользу Ларина для футбола в такой непростой момент.

Напомним, что Ларин работал в московском клубе с 2008 по 2021 год. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах. По данным следствия, Ларин завышал число игроков в академии ради финансирования.

Ранее спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о суде над бывшим руководителем футбольной академии «Чертаново» Николаем Лариным.

 

 

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