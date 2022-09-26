O Jogo: «Ливерпуль» хочет в зимнее трансферное окно подписать Энцо Фернандеса

«Ливерпуль» рассматривает варианты приобретения у «Бенфики» полузащитника Энцо Фернандеса.

Английский клуб хочет уже в январе заполучить 21-летнего аргентинца. Хавбек не хочет менять команду посреди сезона, чтобы летом принять решение о своём будущем, сообщает O Jogo.

21-летний аргентинец является воспитанником «Ривер Плейт». Фернандес присоединился к португальскому клубу в 2022 году. Полузащитник провёл за «Бенфику» 13 матчей во всех турнирах, забил три мяча и не отметился результативными передачами.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» готов сделать новую попытку подписать хавбека «Реала» Федерико Вальверде летом 2023 года.