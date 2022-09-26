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Metaratings: «Уфа» сможет доиграть сезон благодаря трансферам Камилова, Журавлёва и Агаларова

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«Уфа» сможет доиграть сезон в первой лиге благодаря трансферам игроков.
Metaratings: «Уфа» сможет доиграть сезон благодаря трансферам Камилова, Журавлёва и Агаларова
  • РИА Новости

От продажи нападающего Гамида Агаларова, защитника Юрия Журавлёва и полузащитника Владислава Камилова уфимский клуб получит около 200 миллионов рублей, сообщает Metaratings.ru.

Уточняется, что деньги позволят руководству «Уфы» выплатить долги игрокам и обеспечить финансовую стабильность во второй половине сезона.

«Уфа» вылетела в Первую лигу по итогам сезона-2021/22. По итогам десяти туров команда (десять очков) занимает 12-е место в турнирной таблице.

21-летний футболист забил 19 мячей и стал лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне-2021/22. По информации СМИ, «Ахмат» заплатит «Уфе» за нападающего €1,5 млн + 50% с последующей продажи.

18 июля форвард рассказал, что одним из факторов перехода в грозненский клуб была схожесть менталитета народов Чечни и Дагестана, поэтому его адаптация в новом клубе будет проходить быстрее.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о финансовом положении клуба из столицы Башкирии.

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