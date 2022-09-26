В Петербурге в 2023 году состоится триатлон «Медный всадник»

В Санкт-Петербурге в 2023 году пройдёт триатлон «Медный всадник», впервые он будет включать сразу две дистанции.

Об этом пишет neva.today.

Как сообщает пресс-служба Смольного, первая, «железная», дистанция составит 226 км, среди них — плавание (3,8 км), велогонка (180,2 км) и бег (42,2 км).

Протяжённость «полужелезной» дистанции составит 113,1 км, которые включают в себя плавание (1,9 км), велогонку (90,1 км), бег (21,1 км).

Спортивные мероприятия запланированы на период с 14 по 16 июня 2023 года. Подать заявку на участие в триатлоне можно с 1 октября.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в Пермском марафоне, который прошёл 3 и 4 сентября, приняли участие команды, возглавляемые олимпийскими чемпионами по лыжным гонкам.