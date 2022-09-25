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Коляда: в произвольной программе играю роль интеллигента с проблемами

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Серебряный призёр Олимпиады по фигурному катанию Михаил Коляда рассказал о художественной задумке в своей произвольной программе.
Коляда: в произвольной программе играю роль интеллигента с проблемами
  • Gettyimages.ru

«Ошибочки были, но по энергетике понравилось. Я в программе интеллигент из Санкт-Петербурга, обычный, уважаемый, но с проблемами. Решаемы ли они? Вопрос открытый», — цитирует Коляду РИА Новости.

Он также дал понять, что его концертный костюм символизирует смирительную рубашку.

Коляда исполнил произвольную программу, поставленную на музыку Альфреда Шнитке «Танго в сумасшедшем доме».

Фигурист завоевал серебряную медаль Олимпиады 2018 года в командном турнире.

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