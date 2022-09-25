Коляда: в произвольной программе играю роль интеллигента с проблемами
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«Ошибочки были, но по энергетике понравилось. Я в программе интеллигент из Санкт-Петербурга, обычный, уважаемый, но с проблемами. Решаемы ли они? Вопрос открытый», — цитирует Коляду РИА Новости.
Он также дал понять, что его концертный костюм символизирует смирительную рубашку.
Коляда исполнил произвольную программу, поставленную на музыку Альфреда Шнитке «Танго в сумасшедшем доме».
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