Галлямов считает, что фигурное катание очень сильно догоняет футбол по популярности
- РИА Новости
«Фигурное катание очень сильно догоняет футбол в плане популярности. Ну а по уровню — все сами всё понимают. Хочется, чтобы наши спортсмены во всех видах спорта были на самых высоких местах», — цитирует Галлямова Sport24.
Контрольные прокаты сборной России проходят в эти дни во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.
В минувшем сезоне фигуристы выиграли два этапа Гран-при, чемпионат России и Европы, а также стали победителями командного турнира на Олимпийских играх.
Ранее призёр чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию Анна Погорилая прокомментировала отказ Александры Трусовой выступить с произвольной программой на контрольных прокатах сборной России.