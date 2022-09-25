Галлямов считает, что фигурное катание очень сильно догоняет футбол по популярности

Чемпион мира Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, высказал мнение о популярности фигурного катания в России.

«Фигурное катание очень сильно догоняет футбол в плане популярности. Ну а по уровню — все сами всё понимают. Хочется, чтобы наши спортсмены во всех видах спорта были на самых высоких местах», — цитирует Галлямова Sport24.

Контрольные прокаты сборной России проходят в эти дни во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.

В минувшем сезоне фигуристы выиграли два этапа Гран-при, чемпионат России и Европы, а также стали победителями командного турнира на Олимпийских играх.

Ранее призёр чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию Анна Погорилая прокомментировала отказ Александры Трусовой выступить с произвольной программой на контрольных прокатах сборной России.