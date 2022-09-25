Отец Федерера сказал, что теннисисту было сложно выбрать момент для объявления об уходе из спорта

Роберт Федерер, отец швейцарского теннисиста Роджера Федерера, ответил, с какими проблемами пришлось столкнуться его сыну перед уходом из спорта.

«Большая проблема заключалась в том, чтобы найти время и место, чтобы объявить об этом. Снова наступила осень, Открытый чемпионат США закончился. Это не было бы идеальным временем для Роджера, тем более что в то время речь шла о завершении карьеры Серены Уильямс», — цитирует Роберта Федерера Sportskeeda.

По его словам, заключительный матч сына сложился хорошо. При этом Роберт Федерер отметил, что для многих теннисистов прощание было очень эмоциональным.

В ночь на 24 сентября швейцарский теннисист провёл свой последний матч в профессиональной карьере. Федерер сыграл в паре с Рафаэлем Надалем на Кубке Лэйвера против Фрэнсиса Тиафо и Джека Сока. Встреча завершилась победой американцев, представлявших сборную мира, со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 11:9.

Федерер является 20-кратным победителем турниров Большого шлема, также он шесть раз выигрывал Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде.

За свою карьеру швейцарский теннисист установил два рекорда. Федерер в течение 237 недель подряд оставался первой ракеткой мира и являлся старейшим игроком, который когда-либо возглавлял рейтинг ATP в одиночном разряде.

Ранее сербский теннисист Новак Джокович признался, что пока не планирует завершать карьеру.