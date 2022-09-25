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Фигуристка Худайбердиева высказалась о красной ковровой дорожке на прокатах сборной России

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Бронзовая призёрка чемпионата России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева высказалась о наличии специального представления фигуристов перед их выступлениями на контрольных прокатах национальной сборной.
Фигуристка Худайбердиева высказалась о красной ковровой дорожке на прокатах сборной России
  • Gettyimages.ru

«Наконец-то у главного спорта в стране, как я считаю, красивая обёртка. Спасибо Первому каналу, что создают такую атмосферу, это настоящее шоу, но мы делаем то же самое, что и на соревнованиях», — цитирует Худайбердиеву «Спорт-Экспресс».

Напомним, что фигуристка выступает в танцах на льду в паре с Егором Базиным. Танцевальный дуэт не принял участия в Олимпийских играх в Пекине, не пройдя отбор на международные старты по итогам чемпионата России.

Ранее сообщалось, что серебряная призёрка Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Трусова снялась с контрольных прокатов сборной России.

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