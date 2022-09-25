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Сидельников: у Дацика была одна возможность победить Емельяненко, и он ей воспользовался

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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Кирилл Сидельников прокомментировал поражение Александра Емельяненко от Вячеслава Дацика в боксёрском поединке.
Сидельников: у Дацика была одна возможность победить Емельяненко, и он ей воспользовался
  • РИА Новости

«Бой продлился всего 13 секунд, и, возможно, это была единственная возможность для Дацика победить, которую Вячеслав использовал. Моё мнение — если бой продлился бы дольше, то Саша выглядел бы получше и передышал бы Дацика», — цитирует Сидельникова РИА Новости.

Он также заявил, что обычно мало кто ожидает, что соперник сразу, без разведки, бросится в атаку. По словам Сидельникова, в ММА в первые две-три минуты соперники присматриваются друг к другу.

Бой прошёл по правилам бокса в Москве на «ЦСКА Арене» и стал главным событием вечера. Поединок завершился победой Дацика на восьмой секунде первого раунда.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю высказался о победе Дацика над Емельяненко.

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