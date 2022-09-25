Сидельников: у Дацика была одна возможность победить Емельяненко, и он ей воспользовался
- РИА Новости
«Бой продлился всего 13 секунд, и, возможно, это была единственная возможность для Дацика победить, которую Вячеслав использовал. Моё мнение — если бой продлился бы дольше, то Саша выглядел бы получше и передышал бы Дацика», — цитирует Сидельникова РИА Новости.
Он также заявил, что обычно мало кто ожидает, что соперник сразу, без разведки, бросится в атаку. По словам Сидельникова, в ММА в первые две-три минуты соперники присматриваются друг к другу.
Бой прошёл по правилам бокса в Москве на «ЦСКА Арене» и стал главным событием вечера. Поединок завершился победой Дацика на восьмой секунде первого раунда.
Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю высказался о победе Дацика над Емельяненко.