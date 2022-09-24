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Ломаев назвал «Ростов» и «Химки» самыми интересными командами РПЛ

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Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев поделился мнением о самых интересных командах в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Ломаев назвал «Ростов» и «Химки» самыми интересными командами РПЛ
  • РИА Новости

«Топ-клубы РПЛ? Не скажу, что какие-то команды привлекают. Что касается футбола, то отмечу «Ростов» и «Химки». Для меня это самые интересные команды», — приводит слова Ломаева РИА Новости.

Он отметил, что специфика этих клубов заключается в том, что они высоко поднимают вратарей, получая дополнительного полевого игрока. По его словам, с ними очень интересно играть.

После десяти туров чемпионата России «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 22 очка. «Химки» находятся на 13 месте с восемью очками.

Ранее Ломаев рассказал о своей реакции на новость о том, что он не полетит со сборной России на товарищеский матч с командой Киргизии.

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