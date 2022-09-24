Черевченко — о матче России с Киргизией: товарищеские игры лишними не будут

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Киргизии.

«Я ожидаю хорошей игры — это первое. Второе — наконец-то у сборной России появится товарищеская игра, международная игра. Я думаю, что такие игры лишними не будут, международные и товарищеские игры. Надеюсь на лучшее», — цитирует Черевченко Vprognoze.ru.

24 сентября в Бишкеке состоится товарищеский матч сборной России с национальной командой Киргизии. Игра пройдёт на стадионе имени Долона Омурзакова. Начало — в 17:00 мск.

В столицу Киргизии в составе сборной России прилетели 22 полевых игрока и три вратаря.

Ранее бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о товарищеском матче сборной России с национальной командой Киргизии.