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Кавазашвили: Россия вынуждена играть с Киргизией, которая протянула нам руку дружбы

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Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России с национальной командой Киргизии.
Кавазашвили: Россия вынуждена играть с Киргизией, которая протянула нам руку дружбы
  • Gettyimages.ru
  • © Cocoon

«Мне абсолютно всё равно, выиграет Россия у Киргизии или нет. Мне главное — увидеть, какой рисунок игры будет у команды: будут играть так, как и играли ранее, или же появится что-то новое? Это обычная товарищеская игра. Мы вынуждены играть со сборной, которая протянула нам руку дружбы», — цитирует Кавазашвили «Чемпионат».

По его словам, сборная России в матче с Киргизией будет проверять новых игроков.

24 сентября в Бишкеке состоится товарищеский матч сборной России с национальной командой Киргизии. Игра пройдёт на стадионе имени Долона Омурзакова. Начало — в 17:00 мск.

В столицу Киргизии в составе сборной России прилетели 22 полевых игрока и три вратаря.

Ранее бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Киргизии.

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