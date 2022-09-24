Кавазашвили: Россия вынуждена играть с Киргизией, которая протянула нам руку дружбы
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«Мне абсолютно всё равно, выиграет Россия у Киргизии или нет. Мне главное — увидеть, какой рисунок игры будет у команды: будут играть так, как и играли ранее, или же появится что-то новое? Это обычная товарищеская игра. Мы вынуждены играть со сборной, которая протянула нам руку дружбы», — цитирует Кавазашвили «Чемпионат».
По его словам, сборная России в матче с Киргизией будет проверять новых игроков.
24 сентября в Бишкеке состоится товарищеский матч сборной России с национальной командой Киргизии. Игра пройдёт на стадионе имени Долона Омурзакова. Начало — в 17:00 мск.
В столицу Киргизии в составе сборной России прилетели 22 полевых игрока и три вратаря.
Ранее бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Киргизии.