военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Кержаков ответил, стоит ли радоваться в случае победы сборной России над Киргизией

Короткая ссылка
Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Киргизии.
Кержаков ответил, стоит ли радоваться в случае победы сборной России над Киргизией
  • РИА Новости

«Возможен ли разгром? Не знаю, что из себя представляет сборная Киргизии. Как и не знаю, какие требования будут к футболистам сборной России у Валерия Карпина. Хочется, чтобы Россия победила. Посмотрим на ребят, порадуемся в случае победы. Стоит ли радоваться победе России в игре с Киргизией? Ну не плакать же», — цитирует Кержакова «Чемпионат».

По словам лучшего бомбардира в истории национальной команды страны, встреча с Киргизией станет для российских футболистов хорошим международным опытом. В этом матче тренерский штаб сможет оценить состояние игроков и проверить определённые тактические идеи.

24 сентября в Бишкеке состоится товарищеский матч сборной России с национальной командой Киргизии. Игра пройдёт на стадионе имени Долона Омурзакова. Начало — в 17:00 мск.

Ранее стало известно, кто будет исполнять роль капитана сборной России по футболу в товарищеском матче с командой Киргизии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить