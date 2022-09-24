Кержаков ответил, стоит ли радоваться в случае победы сборной России над Киргизией

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Киргизии.

«Возможен ли разгром? Не знаю, что из себя представляет сборная Киргизии. Как и не знаю, какие требования будут к футболистам сборной России у Валерия Карпина. Хочется, чтобы Россия победила. Посмотрим на ребят, порадуемся в случае победы. Стоит ли радоваться победе России в игре с Киргизией? Ну не плакать же», — цитирует Кержакова «Чемпионат».

По словам лучшего бомбардира в истории национальной команды страны, встреча с Киргизией станет для российских футболистов хорошим международным опытом. В этом матче тренерский штаб сможет оценить состояние игроков и проверить определённые тактические идеи.

24 сентября в Бишкеке состоится товарищеский матч сборной России с национальной командой Киргизии. Игра пройдёт на стадионе имени Долона Омурзакова. Начало — в 17:00 мск.

Ранее стало известно, кто будет исполнять роль капитана сборной России по футболу в товарищеском матче с командой Киргизии.