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Биатлонист Елисеев: чудес не бывает, запаса в мышцах нет

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Биатлонист Матвей Елисеев подвёл итог выступлению в спринтерской гонке на чемпионате России в Чайковском.
Биатлонист Елисеев: чудес не бывает, запаса в мышцах нет
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Не ощущал, что быстро начал. Чудес не бывает, запаса в мышцах нет. Я тренировался нормально полторы недели, всё логично. Считаю, что не очень хорошо пробежал», — цитирует Елисеева «Матч ТВ».

На двух огневых рубежах биатлонист допустил один промах.

Напомним, что из-за проблем со здоровьем спортсмен пропустил десять месяцев. В последний раз Елисеев выходил на старт в декабре 2021 года.

Ранее сообщалось, что двукратная чемпионка мира по биатлону Габриэла Соукалова потерялась в Альпах.

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