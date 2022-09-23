Колыванов: история с «Челси» повлияла на Захаряна негативно

Заслуженный тренер России Игорь Колыванов прокомментировал возможный переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«Разумеется, вся история с «Челси» повлияла на Арсена негативно. В качестве аналогичного примера в российском футболе можно вспомнить Фёдора Чалова. Вспомните, что произошло с ним после сорвавшегося трансфера в «Кристал Пэлас» в 2018-м. На тот момент он являлся лучшим бомбардиром РПЛ, а после выдал провальный сезон и долго приходил в себя. То же самое происходит с Захаряном. Понятно, что ему можно посоветовать только одно: сосредоточиться на футболе и не читать новости. Но полностью отвлечься нереально, когда на тебя со всех сторон давят и постоянно задают вопросы по данной теме», — заявил Колыванов RT.

Ранее бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук оценил игру Захаряна в сезоне-2022/23.