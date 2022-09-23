Лунёв может вернуться в строй к матчу «Байера» с «Баварией»

Агент Антон Смирнов, представляющий интересы вратаря «Байера» Андрея Лунёва, рассказал, что футболист может восстановиться к игре восьмого тура Бундеслиги с «Баварией».

«В настоящее время Андрею делают контрольную МРТ. Если по результатам МРТ всё так же хорошо, то в понедельник Андрей приступает к работе в общей группе и готовится к ближайшей встрече «Байера» с «Баварией», — написал Смирнов в своём Telegram-канале.

Напомним, что 30-летний голкипер получил травму сухожилия правого бедра в матче с «Аугсбургом», который прошёл 13 августа. Предположительно, российский вратарь выбыл на шесть недель.

Лунёв подписал соглашение с немецким клубом летом 2021 года. Всего за «Байер» он провёл два матча.

Ранее «Байер» одержал победу над «Атлетико» в матче Лиги чемпионов УЕФА.