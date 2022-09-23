Sport24: футболист «Зенита» Андрей Мостовой снялся в сериале

Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой сыграл роль в сериале.

Мостовой снялся в сериале «Содержанки. Перезагрузка», сообщает Sport24.

Уточняется, что хавбек сыграл эпизодическую роль в одной из серий. Съемки эпизода проходили на «Газпром Арене».

24-летний футболист выступает за «Зенит» с 2019 года. Он провёл за петербургский клуб 84 матча во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал желание «Коринтианса» выкупить у петербургского клуба нападающего Юри Алберто.