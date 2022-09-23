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Латифи покинет Williams по окончании сезона-2022

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Канадский гонщик Williams Николас Латифи покинет британский коллектив по окончании нынешнего сезона «Формулы-1».
Латифи покинет Williams по окончании сезона-2022
  • Gettyimages.ru

«От имени всей команды я хотел бы сказать огромное спасибо Николасу за три года его напряжённой работы с Williams. Наше совместное время подходит к концу, но я знаю, что он приложит все усилия, чтобы максимально использовать то, что мы можем сделать вместе до конца этого сезона. Мы желаем ему всего наилучшего в будущем, как в кокпите, так и за его пределами», — приводит слова генерального руководителя команды Йоста Капито официальный сайт Williams.

Латифи дебютировал в «Формуле-1» в 2020 году. На данный момент 27-летний канадец провёл 55 Гран-при и набрал семь очков, его лучшим результатом стало седьмое место в Венгрии.

До конца сезона-2022 осталось шесть этапов. В турнирной таблице Латифи занимает 21-ю строчку, не набрав ни одного очка.

Ранее сообщалось, что советник Red Bull Хельмут Марко договорился с гонщиком Ником де Врисом о выступлении голландца за Alpha Tauri в следующем сезоне «Формулы-1».

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