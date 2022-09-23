WADA временно оправдало антидопинговый центр Украины по делу о несоответствии

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно оправдало Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦУ), ранее отстранённый за несоответствие кодексу организации.

Как сообщается на официальном сайте WADA, решение было принято 23 сентября на заседании исполкома. Оправдание связано с форс-мажором из-за ситуации на Украине. Работа НАДЦУ по устранению несоответствий продолжится.

«Этот подход соответствует статье 8.4.3 Международного стандарта соблюдения кодекса подписавшимися сторонами (SCCS). WADA продолжит следить за ситуацией, а комитет по соответствию (CRC) пересмотрит дело, когда прекратится действие форс-мажора», — говорится в заявлении.

В октябре 2021 года WADA заявило об обнаружении доказательств предварительного уведомления украинских спортсменов о сборе проб на допинг. В отношении НАДЦУ была начата проверка соблюдения кодекса организации.

Ранее сообщалось, что Международная федерация тенниса (ITF) дисквалифицировала украинца Данилу Калениченко за нарушение антидопинговых правил.