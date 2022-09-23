WADA временно оправдало антидопинговый центр Украины по делу о несоответствии
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Как сообщается на официальном сайте WADA, решение было принято 23 сентября на заседании исполкома. Оправдание связано с форс-мажором из-за ситуации на Украине. Работа НАДЦУ по устранению несоответствий продолжится.
«Этот подход соответствует статье 8.4.3 Международного стандарта соблюдения кодекса подписавшимися сторонами (SCCS). WADA продолжит следить за ситуацией, а комитет по соответствию (CRC) пересмотрит дело, когда прекратится действие форс-мажора», — говорится в заявлении.
В октябре 2021 года WADA заявило об обнаружении доказательств предварительного уведомления украинских спортсменов о сборе проб на допинг. В отношении НАДЦУ была начата проверка соблюдения кодекса организации.
Ранее сообщалось, что Международная федерация тенниса (ITF) дисквалифицировала украинца Данилу Калениченко за нарушение антидопинговых правил.