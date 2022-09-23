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WADA временно оправдало антидопинговый центр Украины по делу о несоответствии

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно оправдало Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦУ), ранее отстранённый за несоответствие кодексу организации.
WADA временно оправдало антидопинговый центр Украины по делу о несоответствии
  • Gettyimages.ru

Как сообщается на официальном сайте WADA, решение было принято 23 сентября на заседании исполкома. Оправдание связано с форс-мажором из-за ситуации на Украине. Работа НАДЦУ по устранению несоответствий продолжится.

«Этот подход соответствует статье 8.4.3 Международного стандарта соблюдения кодекса подписавшимися сторонами (SCCS). WADA продолжит следить за ситуацией, а комитет по соответствию (CRC) пересмотрит дело, когда прекратится действие форс-мажора», — говорится в заявлении.

В октябре 2021 года WADA заявило об обнаружении доказательств предварительного уведомления украинских спортсменов о сборе проб на допинг. В отношении НАДЦУ была начата проверка соблюдения кодекса организации.

Ранее сообщалось, что Международная федерация тенниса (ITF) дисквалифицировала украинца Данилу Калениченко за нарушение антидопинговых правил.

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