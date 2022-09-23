Кудерметова одержала волевую победу над Хаддад-Майей и вышла в полуфинал турнира в Токио

Россиянка Вероника Кудерметова оформила выход в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Токио.

25-летняя российская теннисистка в матче четвертьфинала обыграла бразильянку Беатрис Хаддад-Майю со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 6:1. Игра продолжалась 3 часа 18 минут.

Следующей соперницей Кудерметовой станет победительница матча Циньвэнь Чжен (Китай) — Клэр Лю (США).

Призовой фонд турнира составляет более $250 тыс.

Ранее Екатерина Александрова обыграла Лулу Сун и вышла в полуфинал теннисного турнира в Сеуле.