«Коринтианс» хочет выкупить Алберто у «Зенита»

Президент «Коринтианс» Дуилио Монтейру Алвес заявил, что бразильский клуб намерен выкупить нападающего Юри Алберто у «Зенита».

«Мне очень понравился Юри Алберто. Думаю, он подходит «Коринтианс». Он много тренируется, хорошо обращается с мячом, обладает высоким качеством игры и носится по полю все 90 минут», — приводит слова Алвеса ESPN.

По его словам, Алберто участвует в командных действиях и забивает голы за бразильский клуб. По его словам, «Коринтианс» выкупит трансфер Алберто у «Зенита».

29 июня сине-бело-голубые объявили об обмене Юри Алберто на двух игроков клуба «Коринтианс» — вратаря Ивана Куарежму да Силву и атакующего полузащитника Мантуана.

Алберто провёл 15 матчей за «Зенит», забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи.

Ранее агент Алберто ответил на вопрос о возможном возвращении нападающего в «Зенит».