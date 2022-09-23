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Экс-нападающий «Интера» Пандев завершил карьеру в 39 лет

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Северомакедонский футболист Горан Пандев объявил о завершении карьеры в возрасте 39 лет.
Экс-нападающий «Интера» Пандев завершил карьеру в 39 лет
  • РИА Новости

«Заканчивается прекрасная глава моей жизни. Я уношу с собой невероятное богатство эмоций. Я счастлив, что разделил их вместе с вами», — написал Пандев в социальных сетях.

39-летний Пандев выступал за «Специю», «Анкону», «Лацио», «Интер», «Наполи», «Галатасарай», «Дженоа», «Парму». Форвард провёл 643 матча в карьере, забил 139 мячей и отдал 75 результативных передач.

Ранее экс-полузащитник «Барселоны» Арда Туран объявил о завершении карьеры.

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