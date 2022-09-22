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Глебов: сборная России по футболу собирается не просто для галочки

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Полузащитник сборной России по футболу Данил Глебов высказался о предстоящем товарищеском матче с командой Киргизии.
Глебов: сборная России по футболу собирается не просто для галочки
  • АГН «Москва»
  • © Сандурская Софья

«В нынешних реалиях каждая игра — неважно с кем — что-то большее, чем просто игра. Нужно выходить и доказывать, что, несмотря на отстранение, сборная есть, мы собираемся. И не просто для галочки собираемся, а хотим выигрывать даже в товарищеских матчах», — цитирует Глебова «Матч ТВ».

Сборная России вечером 22 сентября прилетела в Бишкек. Товарищеская встреча команд пройдёт 24 сентября. Начало — в 17:00 мск. Фанатам сборной России выделено 520 билетов.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

20 сентября Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что сборная России не примет участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.

Ранее Валерий Карпин поделился информацией о состоянии футболистов национальной команды перед матчем с Киргизией.





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