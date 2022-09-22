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Калиниченко уволен с поста главного тренера «Левадии» через десять дней после назначения

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Президент «Левадии» Виктор Левада сообщил, что было принято решение прекратить рабочие отношения с главным тренером Максимом Калиниченко.
Калиниченко уволен с поста главного тренера «Левадии» через десять дней после назначения
  • Gettyimages.ru

«В последние дни мы проводили беседы и с игроками, и с тренерами. В результате мы пришли к выводу, что в текущих условиях нам будет тяжело добиться поставленных целей вместе. Желаю Максиму успехов в будущем», — цитирует Леваду пресс-служба эстонского клуба.

43-летний Калиниченко возглавил «Левадию» 12 сентября. Под руководством специалиста команда провела один матч, в котором уступила «Курессааре» (2:3). Исполняющим обязанности главного тренера стал Никита Андреев.

Ранее сообщалось, что Сергей Ташуев назначен новым главным тренером грозненского «Ахмата».





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