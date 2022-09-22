Фигуристка Яметова: настроена выучить четверные прыжки — сальхов и тулуп

Победительница Кубка России по фигурному катанию Вероника Яметова рассказала об элементах, которые тренирует в данный момент.

«Будет сальхов. Возможно, тулуп. Я на них настроена. Тройной аксель готов на 85%. Ещё чуть-чуть — и будем вставлять в программы. Чего не хватает? Чего-то на выезд, на выкат. Прыжок у меня есть, но с небольшими помарочками», — цитирует 15-летнюю фигуристку Sport24.

Яметова завоевала золотую медаль в финале Кубка России 2022 года в одиночном катании в Саранске.

Ранее тренер по физподготовке академии «Ангелы Плющенко» Иван Скобрев рассказал о конфликте между Евгением Плющенко и Этери Тутберидзе.