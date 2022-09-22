военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Фигуристка Яметова: настроена выучить четверные прыжки — сальхов и тулуп

Короткая ссылка
Победительница Кубка России по фигурному катанию Вероника Яметова рассказала об элементах, которые тренирует в данный момент.
Фигуристка Яметова: настроена выучить четверные прыжки — сальхов и тулуп
  • РИА Новости

«Будет сальхов. Возможно, тулуп. Я на них настроена. Тройной аксель готов на 85%. Ещё чуть-чуть — и будем вставлять в программы. Чего не хватает? Чего-то на выезд, на выкат. Прыжок у меня есть, но с небольшими помарочками», — цитирует 15-летнюю фигуристку Sport24.

Яметова завоевала золотую медаль в финале Кубка России 2022 года в одиночном катании в Саранске.

Ранее тренер по физподготовке академии «Ангелы Плющенко» Иван Скобрев рассказал о конфликте между Евгением Плющенко и Этери Тутберидзе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить